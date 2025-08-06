В Уфе рухнула стена и перекрытия еще одного памятника культуры

В Уфе на Коммунистической улице сегодня утром обрушилась стена и деревянные межэтажные перекрытия двухэтажного здания 1870 года постройки, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это — объект культурного наследия Усадьба старообрядческих домов Душиных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление МЧС по Башкирии Фото: Главное управление МЧС по Башкирии

“Поступило сообщение о том, что на улице Коммунистической в Уфе произошел со слов очевидцев "сильный хлопок в доме, будто упало здание - поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю немного"»,— говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что при инциденте никто не пострадал. Здание расселено, стены закрыты металлической сеткой, территория огорожена забором.

Как сообщал “Ъ-Уфа», 30 июля на той же улице частично обрушилась стена другого объекта культурного наследия — общежития Башкирского кооперативного техникума. В прошлом году здание было признано аварийным и с тех пор не использовалось. Оба объекта расположены возле инспекции ФНС №40, практически напротив друг от друга, через Коммунистическую улицу.

Прокуратура Башкирии и следственный отдел по Кировскому району Уфы инициировали проверку по факту обрушения стены общежития.

Наталья Балыкова