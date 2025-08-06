В багаже пассажиров аэропорта Сургута нашли опасных вредителей

Во время проверок специалистами Россельхознадзора с 1 января по 29 июля в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) выявили семь случаев ввоза подкарантинной продукции из Таджикистана, которая была заражена паразитами, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

В приправе кумин нашли семена повилики, а в бобовых — четырехпятнистую зерновку. Общий вес изъятых товаров составил 5,51 кг. Для предотвращения заноса опасных организмов изъятая продукция была сожжена.

Четырехпятнистая зерновка — опасный вредитель зернобобовых культур, включенный в список особо опасных карантинных объектов в России и других странах. Самка может откладывать около 100 яиц до девяти раз в год. Личинки вбуравливаются в семя, где окукливаются и превращаются в жуков. В одном зерне может быть до 12 личинок, которые полностью выедают его. Кроме того, из-за них зернобобовые становятся ядовитыми для животных и людей.

Повилика полевая — паразитный вредитель, сорняк, уничтожающий растение-хозяина. Особенно страдают вика, люцерна, морковь, лук и картофель. Один сорняк может дать до 20 тыс. семян, которые сохраняются в почве до 10 лет. Обломки стеблей повилики также могут дать жизнь новому растению. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

Напомним, в январе в международном аэропорту Сургута уничтожили 122 кг фруктов, круп и орехов, которые не прошли карантинный фитосанитарный контроль на границе с РФ.

Ирина Пичурина