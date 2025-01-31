В Сургуте уничтожили 122 кг подкарантинных фруктов и орехов

В январе в международном аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) уничтожили 122 кг фруктов, круп и орехов, которые не прошли карантинный фитосанитарный контроль на границе с РФ, сообщили в Россельхознадзоре по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сотрудники ведомства проконтролировали 37 международных рейсов и при досмотре ручной клади и багажа пассажиров в 19 случаях предотвратили ввоз продуктов с нарушением каратинного законодательства — свежие гранаты и яблоки, сушеные абрикосы, рис и орехи пытались провезти граждане, прибывшие из Таджикистана и Узбекистана.

Вся подкарантинная продукция была задержана и уничтожена по заявлениям владельцев путем сжигания в спецпечи аэропорта, а их самих оштрафовали по ст. 10.2 КоАП.

В прошлом году в Тюменской области пресекли ввоз более 600 тонн нелегальной сельхозпродукции вблизи российско-казахстанской границы. Основным нарушением стал недействительный фитосанитарный сертификат или его отсутствие.

Ирина Пичурина