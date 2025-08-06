Трамп заявил, что ему неизвестно об импорте урана и удобрений в США из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не осведомлен об импорте в Соединенные Штаты российского урана и удобрений.

Дональда Трампа попросили прокомментировать слова МИД Индии о том, что США продолжают закупать эти товары у России, одновременно угрожая другим странам торговыми пошлинами за импорт российской нефти. «Мне ничего не известно об этом. Мне нужно будет проверить, и мы вернемся к этому»,— сказал он.

В октябре 2024 года бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что из РФ в США поставляются удобрения, урановое сырье и палладий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины на Индию за импорт и перепродажу российской нефти, обвиняя её в покупке большей части военного оборудования у России и называя, наряду с Китаем, крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.