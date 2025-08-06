Брэд Питт купил новый дом в Лос-Анджелесе за $12 млн у гитариста The Killers

Голливудский актер Брэд Питт приобрел дом в Лос-Анджелесе за $12 млн. Продавцами стал гитарист рок-группы The Killers Дэйв Кюнинг. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Дом отреставрирован в испанском стиле и расположен в районе Голливудских холмов. В здании шесть спален, на его территории находятся бассейн и огород. Семья Кюнингов приобрела этот дом в 2021 году за $9,6 млн.

Ранее издание NBC сообщало, что в июне дом Брэда Питта, расположенный в другом районе Лос-Анджелеса, ограбили. Трое неизвестных проникли в жилище, когда актера не было дома, и похитили неустановленное количество личных вещей. Точная сумма ущерба не раскрывается.