Власти Японии не упомянули США на церемонии к 80-летию бомбардировки Хиросимы

В прошедшей в Хиросиме церемонии поминовения жертв атомной бомбардировки 6 августа приняли участие премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр города Кадзуми Мацуи. Японские чиновники не назвали государство, применившее ядерное оружие в августе 1945 года.

«80 лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни. Как премьер-министр, я скорблю о жертвах атомной бомбы», — объявил премьер-министр Сигэру Исиба (цитата по «РИА Новости»).

Мэр города упомянул только, что США и РФ обладают 90% ядерных боезарядов в мире.

Церемонии памяти жертв атомных взрывов, в том числе множества умиравших от вызванных радиацией болезней (хибакуся) ежегодно проводятся в Парке Мира в Хиросиме 6 августа. Этот район оказался в эпицентре взрыва. В парке находится братская могила с прахом около 70 тысяч неопознанных жителей города. В результате атомной бомбардировки Хиросимы погибли около 140 тысяч человек, еще свыше 74 тысяч жертв насчитывалось в Нагасаки, на который ВВС США скинули бомбу 9 августа.

Подробнее о церемониях в Парке Мира — в материале «Ъ».