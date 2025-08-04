Промышленность шагнула к рецессии

Опережающие индикаторы состояния промышленности России в июле 2025 года фиксируют усугубление состояния сектора. По данным опросов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, продолжаются снижение спроса, рост неудовлетворенности его объемами, начавшийся в марте 2024 года. В июле доля оценок спроса «ниже нормы» выросла до 59%, превысив кризисные пики 2016 и 2020 годов. Пессимизм прогнозов продаж достиг максимумов с июля 2022 года.

На этом фоне баланс производственных намерений промышленников впервые с августа 2022 года стал отрицательным, сравнявшись с аналогичными показателями для промышленности Польши и Германии (см. график), а пессимизм инвестпланов вернулся к минимумам начала года при крайне низкой удовлетворенности объемами капвложений.

Фактическое снижение цен пока не смогло оживить спрос, но заставило промышленность пересмотреть ценовые планы, отмечают в ИНП РАН. Недостаток мощностей и персонала в результате охлаждения экономики в начале третьего квартала существенно снизился: избыточная загрузка сократилась до исторических минимумов, сохраняется и отказ от участия в «гонке зарплат». Июльский баланс изменения фактической численности персонала предприятий оказался худшим с «ковидного» апреля 2020 года, а об избыточной загрузке работников сообщили только 2% предприятий, что тоже стало минимумом этого мониторинга. Второй месяц подряд опросы регистрируют и отрицательный баланс планов изменения оплаты труда: ответов «снизится» стало больше, чем ответов «возрастет». Максимум баланса планов изменения зарплат был зафиксирован в декабре 2023 года, как и максимум нормальных оценок размеров зарплат (88%). В июле 2025 года доля нормальных оценок снизилась до 77%.

Схожие с ИНП РАН данные о российской обработке получили и исследователи индекса PMI из S&P Global. На фоне глобального ухудшения состояния дел в промышленности российский показатель в июле второй месяц подряд указывал на сжатие индустрии, составив 47 пунктов, что отражает слабый спрос и финансовые трудности у клиентов респондентов. Это негативно сказалось на объемах производства и новых заказах. Компании продолжали сокращать занятость и закупки ресурсов при продолжающемся сокращении невыполненных заказов и расходов, а также наличии неиспользованных мощностей. Оценки же бизнесом обозримого будущего опустились до самого низкого уровня почти за три года.

Артем Чугунов