Три человека погибли в ДТП с фурой и Kia Optima на трассе «Нарва», еще двое пострадали

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Как сообщили в региональном главке полиции, три человека погибли, еще двое пострадали.

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По предварительным данным, 5 августа в районе 16:00 легковой автомобиль Kia Optima врезался в стоящий на трассе грузовик Shacman — водитель фуры в этот момент менял колесо, выставив знак аварийной остановки.

«По предварительным данным, в результате ДТП в автомобиле "Киа" три человека скончались на месте происшествия, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности погибших и пострадавших устанавливаются»,— сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ДТП с автобусом на переезде в Ленобласти погибла 68-летняя женщина.

Дарья Астанина