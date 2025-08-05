В ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

Офис генсекретаря ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии, сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак. В ходе брифинга для журналистов он отметил, что это вопрос, который должна решать молдавская судебная система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы»,— ответил господин Хак на вопрос журналистов «РИА Новости».

5 августа районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной партии «Шор». Приговор вступил в силу немедленно. Глава Гагаузии назвала его «политической расправой по указке сверху» и пообещала бороться за свое имя и правду, обвинив президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных. Она также заявила о намерении обжаловать решение суда.

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