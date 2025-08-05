Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-20 регионов по качеству дорог

Ставропольский край, Дагестан и Ингушетия попали в топ-20 регионов России по качеству дорог. Такой рейтинг составили специалисты РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 17-м месте расположился Ставропольский край, Дагестан — на девятом месте, а Ингушетия заняла четвертое место.

При этом на Ставрополье по состоянию на 2024 год нормативам соответствовали 67,1% дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного назначения. В Дагестане этот показатель составил 74,3%, а в Ингушетии — 83,6%.

Лидерами по качеству дорог стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.

Мария Хоперская