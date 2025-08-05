ЦОДД планирует потратить 2,4 млрд рублей на 470 «умных» камер для дорог Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на 2,39 млрд рублей для аренды 470 камер с нейросетевым анализом. На публикацию тендера обратил внимание «Ъ».

Устройства будут фиксировать ДТП, пробки, посторонние предметы и животных на дорогах, включая Московский скоростной диаметр (МСД).

Камеры должны распознавать госномера автомобилей из РФ, СНГ и Балтии, а также выявлять нарушения, такие как парковка на выделенных полосах.

Сейчас в Москве работает 1,5 тыс. подобных камер, в основном на МКАД. По данным ЦОДД, с начала года они зафиксировали около 1 млн событий, что помогло снизить смертность на 20%. Новые камеры позволят покрыть видеоаналитикой весь МСД.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нейросеть наводят на большую дорогу».