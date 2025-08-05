Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦОДД планирует потратить 2,4 млрд рублей на 470 «умных» камер для дорог Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на 2,39 млрд рублей для аренды 470 камер с нейросетевым анализом. На публикацию тендера обратил внимание «Ъ».

Устройства будут фиксировать ДТП, пробки, посторонние предметы и животных на дорогах, включая Московский скоростной диаметр (МСД).

Камеры должны распознавать госномера автомобилей из РФ, СНГ и Балтии, а также выявлять нарушения, такие как парковка на выделенных полосах.

Сейчас в Москве работает 1,5 тыс. подобных камер, в основном на МКАД. По данным ЦОДД, с начала года они зафиксировали около 1 млн событий, что помогло снизить смертность на 20%. Новые камеры позволят покрыть видеоаналитикой весь МСД.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нейросеть наводят на большую дорогу».

Новости компаний Все