Нейросеть наводят на большую дорогу

Центр организации дорожного движения Москвы объявил тендер на 2,3 млрд руб. на аренду 470 камер для «увеличения обзора» системы интеллектуального видеонаблюдения. Речь о системе, которая без участия людей с помощью нейросети выявляет различные нештатные ситуации на дорогах, в том числе ДТП, выход животных на проезжую часть или выброшенный на дорогу мусор. Сейчас такие камеры уже следят за МКАД, в рамках нового контракта видеонаблюдением «прикроют» весь Московский скоростной диаметр и другие городские дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тендер на оказание услуг по «увеличению обзора системы интеллектуального видеонаблюдения» объявил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), обратил внимание “Ъ”. Прием заявок завершается 18 августа. От подрядчика ждут поставок 470 камер «купольного и цилиндрического» типов, способных выдавать картинку в формате 2560x1440 точек. Устройства должны быть занесены в федеральный реестр ФГИС «Аршин» как официальное средство измерения и уметь распознавать госзнаки автомобилей из РФ, СНГ и стран Балтии.

Из тендерной документации следует, что камеры должны быть способны определять «вторжение» транспортных средств и пешеходов в запрещенные зоны, распознавать пробки, припаркованные на выделенных полосах машины, а также упавшие предметы и мусор на проезжей части.

Также в ТЗ упоминается выпавший на дорогу груз, животные и части попавших в ДТП машин.

Камеры по условиям конкурса должны быть поставлены четырьмя группами в срок не позднее 60 дней после заключения контракта.

Срок аренды устройств — пять лет, заявленная сумма контракта — 2,39 млрд руб.

Систему, выявляющую с помощью нейросетей дорожные инциденты, власти начали разворачивать в 2022 году. Сначала был заключен контракт на 4,2 млрд руб. с компанией «Спецдорпроект», когда установили первые 1,4 тыс. умных камер на МКАД и других дорогах.

В первый год применения системы на кольцевой трассе удалось снизить число погибших на 30%, заявляли в ГИБДД.Через год ЦОДД по контракту с компанией «Строй Инвест Проект» (на 297 млн руб.) создал отдельную систему инцидент-менеджмента с автоматическим сбором и обработкой данных с камер (см. “Ъ” от 30 октября 2023 года).

Сейчас, рассказали “Ъ” в ЦОДД, 1,5 тыс. умных камер следят за МКАД, некоторыми тоннелями и частично — за Московским скоростным диаметром (МСД), фиксируя 13 различных типов инцидентов.

С начала 2025 года с их помощью зафиксировано около миллиона различных событий, что позволило на 20% сократить количество погибших на МКАД. Речь идет о ситуациях, когда ИИ с помощью камеры быстро распознает аварию, на место происшествия высылается служба «Дорожный патруль», помогающая быстро убрать с проезжей части поврежденные машины.

«Успешная апробация системы видеоаналитики открыла возможности для ее масштабирования и 100% покрытия МСД,— поясняют в ЦОДД.— Также камеры будут устанавливаться при необходимости и на других магистралях города. Система видеообзора позволяет максимально точно оценивать трафик с учетом количества автомобилей, ДТП, нештатных ситуаций и оперативно реагировать на инциденты для минимизации "вторичных" ДТП (речь идет о наездах на людей и машины, стоящие на проезжей части во время оформления аварий)».

Умным видеонаблюдением нужно покрыть большую часть улиц, улучшив при этом алгоритмы распознавания событий, считает гендиректор компании «Трансинтел информационные технологии» (разработка ПО в области транспорта), бывший заместитель главы ЦОДД Александр Евсин. «Это даст возможность разобрать любую сложную дорожную ситуацию постфактум,— поясняет он.— Важно, что система выполняет функцию раннего выявления угроз до того, как это увидит патруль. Сокращение времени между инцидентом и реагированием — ключ к устойчивости транспортной системы».

Плотно расставленные по городу умные камеры способны влиять не только на безопасность движения, но и на все сферы деятельности города — от уборки дорог до пресечения противоправных действий, подчеркивает эксперт. «Если соблюдать границы применения такой системы, то это шаг в сторону современного, интеллектуального, устойчивого, удобного для жизни города»,— резюмирует Александр Евсин.

«Видеоаналитика, основанная на нейросетевой обработке данных, работает эффективно,— добавляет руководитель рабочей группы "Народного фронта" "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.— С учетом работы "Дорожного патруля" такая система действительно помогает снижать аварийность, особенно на скоростных трассах». При этом важно, отмечает он, чтобы машины «Дорожного патруля» постоянно находились рядом с потенциально опасными участками для оперативного прибытия на место.

Эксперт не исключает, что видеоаналитика на первом этапе может давать и ложные срабатывания, но со временем, по мере обучения нейросети, количество сбоев будет снижаться.

Помимо умной видеоаналитики в городе также работает система фиксации нарушений ПДД, снимки которой передаются в ГИБДД для формирования штрафных постановлений. Она включает 3,8 тыс. стационарных камер, 138 мобильных (установленных в салонах служебных машин ЦОДД) и 60 передвижных (установлены на крыше автобусов или в кузове пикапов).

Александр Воронов, Иван Буранов