Почти 50% петербургских работодателей ищут IT-специалистов за пределами региона

Соискатели из Москвы и Ленобласти с начала года получили больше всего приглашений о работе от петербургских компаний после местных жителей. Об этом говорят данные исследования hh.ru — аналитики платформы проанализировали более 10,5 млн приглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В большинстве случаев приглашения от работодателей из Петербурга получали жители города (84%, или 8,8 млн). На втором месте — соискатели из Москвы (3%, или 305 тыс. предложений), на третьем — жители Ленобласти (2,4%, или свыше 250 тыс. приглашений на работу).

«Часто среди населения других городов петербургские компании стараются найти работников ИТ-сферы (47% от всего объема приглашений на работу уходит за пределы Петербурга), искусства и масс-медиа (42%), маркетинга и пиара (39%), страхования и консалтинга (по 33%)»,— рассказали в компании.

Реже всего местные компании ищут за пределами города сотрудников для сферы общепита, тренеров, продавцов и кассиров, врачей и младший медперсонал, производственников, а также рабочих.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург стал третьим по перспективности трудоустройства за II квартал 2025 года.

Дарья Астанина