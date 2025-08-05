Посольство на Кубе не получало сообщений россиян об отравлении морепродуктами

Посольство России на Кубе заявило «РИА Новости», что не получало никакой информации об отравлении туристов морепродуктами. Сегодня в СМИ появились сообщения о якобы массовом отравлении россиян креветками и красной рыбой в отеле города Варадеро.

«На данный момент ни в посольство, ни в генеральное консульство обращений от российских граждан по поводу якобы имевшего место массового отравления в одном из отелей курортного города Варадеро не поступало»,— уточнили в посольстве.

Сотрудники отеля Iberostar Selection, который упоминал Telegram-канал SHOT в контексте отравления, также не подтвердил российскому генконсульству эту информацию.