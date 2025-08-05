Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство на Кубе не получало сообщений россиян об отравлении морепродуктами

Посольство России на Кубе заявило «РИА Новости», что не получало никакой информации об отравлении туристов морепродуктами. Сегодня в СМИ появились сообщения о якобы массовом отравлении россиян креветками и красной рыбой в отеле города Варадеро.

«На данный момент ни в посольство, ни в генеральное консульство обращений от российских граждан по поводу якобы имевшего место массового отравления в одном из отелей курортного города Варадеро не поступало»,— уточнили в посольстве.

Сотрудники отеля Iberostar Selection, который упоминал Telegram-канал SHOT в контексте отравления, также не подтвердил российскому генконсульству эту информацию.

Новости компаний Все