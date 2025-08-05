Британскую полицию хотят обязать указывать национальность преступников

Полиция в Великобритании должна в обычном порядке указывать в своих сообщениях и сводках национальность и правовой статус преступников. Как сообщает The Times, этого потребовала министр внутренних дел страны Иветт Купер.

«Мы считаем, что должна быть прозрачность. Мы считаем, что должно предоставляться больше информации, включая вопросы национальности и вопросы иммиграционные»,— заявила госпожа Купер. По ее словам, правительство страны в настоящее время готовит новое руководство для полиции с целью повышения такой прозрачности.

До сих пор полицейские силы, которые формально независимы и подчиняются властям графств, а не центральному правительству, не публиковали личные данные задержанных, за исключением их пола и возраста. Теперь же полицейским будет предложено раскрывать национальность преступника и, если это применимо, является ли он иммигрантом.

Тем самым правительство страны прислушалось к требованиям ультраправой партии Reform UK, лидер которой Найджел Фарадж давно выступает за то, чтобы информация о национальности преступников и подозреваемых была публичной.

Проблеме придал остроты громкий арест в июле этого года двух человек по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Полиция, ссылаясь на действующие правила, отказалась давать информацию о национальности преступников. Она до сих пор этого не сделала, хотя уже известно, что у подозреваемых арабские имена.

Виктор Буй