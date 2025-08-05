«Рынок нуждается в господдержке, в том числе и информационной»

Лизинговые компании, работающие на территории Северо-Кавказского федерального округа, отмечают в 2025 году продолжение прошлогодней тенденции — снижение спроса на сельскохозяйственную технику и низкий интерес к строительной технике. Ситуацию комментирует директор представительства лизинговой компании ООО «Каркаде» в Ставрополе Мария Кульчановская.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Экономика Северного Кавказа отличается многослойной структурой, где ключевыми точками роста остаются аграрный сектор, строительство и туризм. Это напрямую влияет на характер спроса на лизинг: в регионе стабильно востребована сельскохозяйственная и строительная техника.

В 2024–2025 годах мы фиксируем снижение спроса на комбайны и посевную технику. Это объясняется крупными закупками в 2022–2023 годах — техника имеет длительный срок службы, в среднем 7–15 лет. Зато сохраняется высокий интерес к сегменту легкового и легкого коммерческого транспорта, на который приходится более 50% лизинговых сделок. Это связано с тем, что около 85% перевозок в регионе осуществляется автомобильным транспортом. Существенную роль в стимулировании спроса играет государственная программа субсидирования от Минпромторга, особенно актуальная для сегмента такси и краткосрочной аренды автомобилей.

Развитие туристической инфраструктуры также формирует точечный спрос на строительную технику — краны, экскаваторы, спецтехнику с краново-манипуляторными установками. Чаще всего ее приобретают под конкретные контракты в рамках госзакупок либо для обновления парка. На Северном Кавказе наиболее активными регионами с точки зрения лизинговой активности сегодня остаются Чеченская Республика, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Понижение ключевой ставки может стимулировать дальнейшее развитие в СКФО, в том числе за счет снижения стоимости лизинга, однако важным остается повышение информированности предпринимателей о возможностях этого инструмента и расширение мер региональной поддержки».