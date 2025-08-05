Зеленский и Трамп обсудили завершение боевых действий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили усилия по прекращению боевых действий на территории Украины, санкции в отношении России и оборонное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters

«Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Как добавил президент Украины, с Дональдом Трампом он также обсудил «совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите». По его словам, уже согласована поставка на Украину американского оружия из Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Дональд Трамп телефонный разговор с Владимиром Зеленским пока не комментировал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».