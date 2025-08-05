Опубликовано видео аварии с автобусом из ЛНР под Тулой

Оператор платных автодорог ОССП опубликовал видео аварии на 228-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Тульской области. На нем запечатлено, как автобус после столкновения с пунктом оплаты переворачивается верх дном и как из его окон выпадают люди.

Авария произошла в 6:45 мск. Автобус, следовавший по маршруту «Стаханов (ЛНР) — Москва», вез 48 пассажиров. По данным Минздрава, в ДТП пострадали 39 из них, включая пятерых детей. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. В Госавтоинспекции назвали причиной аварии плохую видимость в условиях сильного тумана. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Согласно сообщению ОССП под видео, опубликованным в соцсети «Вконтакте», первыми помощь пострадавшим пассажирам оказывали сотрудники компании: электромеханик и аварийный комиссар, прибывший на место аварии. По предварительным данным, которые приводит оператор, водитель автобуса уснул за рулем.

В комментариях под публикацией пресс-служба компании заявила, что демпферы установленные перед пунктами взимания оплаты, в которые врезался автобус, возможно, спасли пассажирам жизнь.