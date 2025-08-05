Вкалывают роботы, а не человек

По оценке ГК «КОРУС Консалтинг», доля предприятий, использующих базовые решения для автоматизации складов, превышает 80% среди крупных и средних компаний. На Северо-Западе тренды задают представители крупнейших маркетплейсов, ведь автоматизация и роботизация для них важный драйвер роста. Какие процессы компании готовы отдать на откуп роботам и что за вызовы призван решить ИИ — в материале Review.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты приводят пример: замещение одним роботом стоимостью 1,4–2 млн рублей двух-трех сотрудников окупает себя за полтора года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты приводят пример: замещение одним роботом стоимостью 1,4–2 млн рублей двух-трех сотрудников окупает себя за полтора года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке The Business Research Company, объем мирового рынка автоматизации складов по итогам 2024 года составил $27 млрд. По прогнозам экспертов, за текущий год этот показатель может составить $31 млрд. В перспективе ближайших лет аналитики предполагают, что среднегодовой темп роста будет равен 15%. Что касается России, то, по данным ГК «КОРУС Консалтинг», наиболее активно автоматизацию внедряют предприятия, где велика нагрузка на логистику: из сферы электронной коммерции, продуктового ритейла, фармацевтики и производства. При этом, согласно совместному исследованию компаний «Яндекс Роботикс» и «Промышленная робототехника», подавляющее большинство российских компаний (почти 90%) рассматривают возможность внедрения мобильных роботов (AMR) на своих складах.

Как отмечает коммерческий директор MD Audit (ГК Softline) Михаил Прышляк, на складах автоматизируются в первую очередь операции с высокой повторяемостью и нагрузкой. Для этого внедряют AGV (автоматически управляемые транспортные средства), которые используются для перевозки крупных и тяжелых грузов без участия человека, либо AMR (автономные мобильные роботы), которым не нужны направляющие для передвижения по складу RFID-метки, системы фотофиксации.

К этому списку, как говорит руководитель отдела развития бизнеса FM Logistic в России Артем Хомышин, можно добавить беспилотные погрузчики, сортировочные складские линии, FMR/CTU-роботов, роботов-манипуляторов для перекладки товара, а также роботов, обеспечивающих вспомогательные процессы.

Роботы-транспортировщики

На Северо-Западе роботизированный склад первым запустил оператор экспресс-доставки CDEK. В 2022 году компания открыла сортировочный склад площадью 17,5 тыс. кв. м в индустриально-логистическом парке «PNK Парк Софийская КАД». Инвестиции в проект составили 726,5 млн рублей, часть из которых была направлена на оснащение центра автоматизированной системой от компании «НИССА Инжиниринг». Ядром системы стал флот из 95 сортировочных роботов Geek+ S20C. RMS Geek+ (Robot Management System — система управления роботами) интегрирована со CDEK. Роботы обеспечивают обработку 4,5 тыс. посылок в час, до 144 направлений одновременной сортировки.

Как рассказали в пресс-службе Wildberries & Russ, в Петербурге у компании функционируют два склада и сортировочный центр. В общей сложности на складах маркетплейса работает более 30 единиц автоматического сортировочного оборудования и более 250 роботов, транспортирующих стеллажи и паллеты с товарами. Благодаря этому компания перешагнула порог в 7 млн товаров, ежедневно сортируемых с помощью автоматизации: это около 30% от всего объема сортируемых товаров.

«Автоматизация и роботизация — важный драйвер роста для нас,— комментирует руководитель отдела развития и инноваций WB Automation (Wildberries & Russ) Павел Сапогов.— Все сортировочное оборудование спроектировано в нашем конструкторском бюро, значительная его часть изготовлена нами и российскими подрядчиками. Кроме того, совместно с российской компанией „АСТА" мы пилотируем проект роботов-транспортировщиков, предназначенных для перемещения полибоксов (оборотной тары). Эти роботы созданы исключительно под наши задачи и требования».

По пути автоматизации идет и Ozon. Сейчас в Петербурге и Ленобласти у него действуют шесть фулфилмент-центров и пять сортировочных центров общей площадью около 950 тыс. кв. м. Как рассказал директор по цепочкам поставок Ozon Данила Арефьев, такие мощности позволяют хранить почти 180 млн товаров и ежедневно обрабатывать примерно 4 млн заказов.

«На своих складах мы используем грузовые подъемники, сортировочные системы, ленточные и роликовые конвейеры, а также устройства для автоматического измерения веса и габаритов товаров. Например, недавно запустили устройство Gauss для измерения крупногабаритных товаров весом до тонны менее чем за три секунды. Контролировать все процессы на складе помогает ИТ-система управления складом собственной разработки. Она включает в себя инвентаризацию, учет поступлений и отгрузок товаров, планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада. По нашей оценке, собственные разработки — более гибкие, эффективные и рентабельные по сравнению с зарубежными аналогами»,— добавил господин Арефьев.

Ради оптимизации

В России около 80 роботизированных складов, которые занимают только 5,9% от всех качественных складских площадей в стране. По оценке консалтинговой компании «КСЛ», с учетом того, что крупнейшие владельцы последние полтора года активно идут в роботизацию, к началу 2027 года ожидается рост показателя примерно на 30%.

«По результатам нашего апрельского исследования (участвовали 558 компаний — ритейлеров, производителей и дистрибуторов), в проекты по глубокой роботизации/автоматизации в 2025 году планируют инвестировать 8,4% компаний против 4,6% в 2024-м. В проекты по цифровизации отдельных функций или всех операций целиком (внедрение WMS, MES) намерены инвестировать 24,3% опрошенных компаний в 2025 году»,— рассказывает исполнительный директор консалтинговой компании «КСЛ» Василий Демин.

Автоматизация и роботизация обеспечивает снижение потребности в операционном персонале, выполняющем разгрузку, перемещения по складу, комплектацию заказов. В среднем один напольный мобильный компактный робот заменяет 2,2–2,5 комплектовщика, а технология с роботами-шаттлами в зоне хранения повышает вместимость на квадратный метр в 1,8–2 раза по сравнению с обычными технологиями. «Замещение одним роботом стоимостью 1,4–2 млн рублей двух-трех сотрудников окупает себя за полтора года даже при текущей ключевой ставке. Можно не покупать роботов на склад, а брать их по подписке или в аренду. Так, например, уже два года работает склад производственной компании „Восток Сервис", который еще в сезонные нагрузки увеличивает флот роботов на 40%», — добавляет господин Демин.

По данным ГК «Софтбаланс», при внедрении WMS-системы ключевые показатели эффективности следующие: точность отгрузок 99,9% (против 90–95% при ручной работе), рост производительности труда — 25–30%, а снижение потерь — 1,4% от оборота (в среднем около 1 млн рублей экономии в год).

«Управление запасами сегодня напоминает попытку угадать погоду: все прогнозы есть, а реальность преподносит сюрпризы,— комментирует руководитель направления «Логистика» ГК «Софтбаланс» Виктор Успенский.— Сейчас сроки по закупкам растянулись до двух месяцев, да еще и постоянно меняются. В результате склады забиты „страховыми" запасами, а нужных позиций как не было, так и нет. Но главная беда — планирование „на глазок". Товары закупают по принципу „в прошлом году брали столько", акции запускают без анализа остатков. В итоге 20% ассортимента годами пылится на полках, свежий товар некуда ставить, а прибыль тает».

Люди для роботов

В качестве обратной стороны роботизации опрошенные эксперты называют финансовый вопрос: один робокомплекс стоит как годовой ФОТ десятка сотрудников. Плюс ко всему техника устаревает быстрее, чем окупается.

Технологии активно созревают, отмечает господин Чмырев, поскольку снижается стоимость такого оборудования, а надежность роботов повышается, появляются интеллектуальные системы управления автономными зонами склада.

Тем не менее, как полагают эксперты, в обозримом будущем искусственному интеллекту не заменить логистов. Однако он уже помогает предсказывать всплески спроса, а также подсказывает, когда пора заказывать новые партии.

«На горизонте трех-пяти лет наиболее реалистична гибридная модель: сочетание роботов с цифровым контролем и управлением. При этом меняется кадровый ландшафт: снижается потребность в ручном труде, но резко возрастает спрос на техников, операторов и аналитиков. Компании уже начинают перестраивать обучение и развитие персонала под „цифровые склады"»,— комментирует господин Прышляк.

Ксения Ахметжанова