Павловская птицефабрика прокомментировала сообщения о травмах сотрудников

В пресс-службе ООО «Птицефабрика "Павловская"» 5 августа прокомментировали травмы своих сотрудников. Ранее Гострудинспекция в Нижегородской области сообщила, что за два дня пострадали семь работников предприятия, но работодатель об этом инспекцию не уведомил.

По информации предприятия, сотрудники обратились за медицинской помощью в свой выходной день, они получили ее в полном объеме.

«Все сотрудники компании продолжили работу без утраты трудоспособности. Поэтому данное событие не может быть квалифицировано как несчастный случай на производстве»,— заявили в пресс-службе компании.

Вместе с тем для проверки размещенной в СМИ информации в компании проводят служебное расследование.

Галина Шамберина