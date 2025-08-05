Семь работников павловской птицефабрики пострадали на производстве за два дня

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет причины несчастных случаев на производстве в ООО «Птицефабрика "Павловская"». За два дня там пострадали семь сотрудников, сообщили в инспекции 5 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

У большинства пострадавших зафиксированы ожоги роговицы глаз. «Особое внимание, конечно, вызывает нежелание работодателя извещать Гострудинспекцию, а равно как и сокрыть происшедшее»,— сообщил руководитель ведомства Илья Мошес.

Галина Шамберина