Прокуратура опубликовала подробности дела экс-замглавы отдела ФНС Ивахника

В прокуратуре рассказали подробности дела бывшего заместителя начальника отдела выездных поездок ФНС Виталия Ивахника. Как выяснилось, помимо получения взятки и превышения полномочий, его обвиняли в разглашении налоговой тайны. Сегодня Никулинский районный суд Москвы отправил фигуранта в колонию.

По данным надзорного ведомства, в июне прошлого года с фигурантом связался гендиректор фирмы, к которой ФНС имела налоговые претензии. Господин Ивахник предложил помочь с проверкой и анализом деятельности фирмы. В ходе встречи с предпринимателем он передал сведения об обоснованности претензий налогового органа. Кроме того, экс-замначальника рассказал о налоговых рисках при работе с некоторыми контрагентами компании. За это коммерсант заплатил фигуранту 150 тыс. руб.

Через два месяца Виталий Ивахник сообщил взяткодателю, что может получить информацию о денежных переводах контрагентов юрлица. В декабре того же года он передал гендиректору две флешки, а взамен получил взятку на сумму свыше 1,3 млн руб.

Виталия Ивахника приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 5 млн руб. Также ему запретили занимать должности в органах власти на 11 лет. Экс-работника ФНС лишили чина «советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса».

Никита Черненко