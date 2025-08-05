Экс-замглавы отдела выездных проверок ФНС Ивахник получил 12 лет за взятку

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам в колонии строгого режима бывшего замглавы отдела выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС). Виталия Ивахника признали виновным в получении взятки в размере 1,45 млн рублей и превышении полномочий, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Также суд назначил штраф в размере 5 млн руб. и запрет занимать должности на госслужбе в течение 11 лет. Подсудимый признал вину.

Об аресте фигуранта стало известно в марте этого года. В постановлении суда говорилось, что он совершил два преступления против государственной власти.

Виталий Ивахник был замглавы отдела ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3. Он работал в налоговой службе более 10 лет, в том числе три года на руководящей должности.

Новость обновлена. Уточнена сумма взятки, полученной Виталием Ивахником.

Никита Черненко