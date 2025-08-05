РКН не подтвердил утечку данных клиентов аптек «Столички» и «Неофарм»

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что у ведомства нет информации о возможной утечки персональных данных клиентов аптек «Столички» и «Неофарм». 29 июля компании подверглись хакерской атаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем»,— сообщила пресс-служба РКН агентству «Москва».

На прошлой неделе аптеки «Неофарм» и «Столички» приостановили бронирование товаров на своих сайтах и работу некоторых офлайн-точек. «Столички» подтверждала, что сеть подверглась хакерской атаке. В конце июля под кибератаки также попали авиакомпания «Аэрофлот» и сеть магазинов «Винлаб».

Подробнее — в материале «Ъ» «Фармацевтов атаковали вирусами».