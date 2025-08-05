РКН не подтвердил утечку данных клиентов аптек «Столички» и «Неофарм»
Роскомнадзор (РКН) сообщил, что у ведомства нет информации о возможной утечки персональных данных клиентов аптек «Столички» и «Неофарм». 29 июля компании подверглись хакерской атаке.
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«На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем»,— сообщила пресс-служба РКН агентству «Москва».
На прошлой неделе аптеки «Неофарм» и «Столички» приостановили бронирование товаров на своих сайтах и работу некоторых офлайн-точек. «Столички» подтверждала, что сеть подверглась хакерской атаке. В конце июля под кибератаки также попали авиакомпания «Аэрофлот» и сеть магазинов «Винлаб».
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