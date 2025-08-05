Мошенники стали звонить жителям Югры от лица сотрудников военкомата

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры предупредили о новой мошеннической схеме. По данным Telegram-канала правительства региона, злоумышленники звонят, выдавая себя за сотрудников военкомата, и утверждают, что для запуска реестра электронных повесток нужно уточнить данные воинского учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники просят продиктовать СМС-код, который приходит на телефон. Получив этот код, они получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги» и к персональным данным.

Правоохранительные органы подчеркивают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если просят сообщить СМС-код, рекомендуется немедленно прекратить разговор.

Алексей Буров