Несовершеннолетний на «Ниве» пытался уйти от полицейской погони в поселке Сельцо

Поздним вечером 4 августа во время несения службы на окраине поселка Сельцо экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Нива», водитель которого совершал странные маневры, виляя из стороны в сторону, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские предприняли попытку остановить машину, однако находившийся за рулем водитель проигнорировал требования и продолжил движение. Началась погоня, в ходе которой правоохранители неоднократно просили лихача остановиться. Спустя двадцать минут у дома 82 в поселке Сельцо полицейские выстрелили из табельного оружия вверх и сделали несколько прицельных выстрелов по колесам «Нивы».

Автомобиль получил повреждения и был вынужден остановиться. Водитель попытался скрыться бегством, однако вскоре был задержан. Нарушителем спокойствия оказался 17-летний местный житель, студент-второкурсник технической академии. Водительское удостоверение у него отсутствовало.

Ключи от машины, которая принадлежит матери задержанного, студент взял без разрешения. Автомобиль поместили на спецстоянку, в отношении молодого человека составили ряд административных протоколов за езду без прав, нарушение ПДД и неповиновение распоряжению сотрудника полиции. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель «Приоры» устроил стрельбу из сигнального пистолета, чтобы объехать пробку в районе поселка Разметелево.

Андрей Маркелов