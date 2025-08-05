Политтехнологу Михаилу Халуге продлили арест до сентября

Московский райсуд Нижнего Новгорода частично удовлетворил ходатайство следователя СУ СК и продлил срок ареста политтехнологу Михаилу Халуге на один месяц — до 4 сентября включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Михаила Халуги в соцсети Фото: со страницы Михаила Халуги в соцсети

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», политтехнолог, отвечавший за проведение кампании по выборам в городскую думу Дзержинска, был задержан в Нижнем Новгороде, а затем арестован по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершенном по сговору в особо крупном размере. По словам источников, заявление на Михаила Халугу, собиравшего с кандидатов деньги, написал действующий депутат гордумы, снова баллотирующийся в Дзержинске. Адвокат политтехнолога Лейла Пономаренко сообщила, что с решением райсуда по мере пресечения они не согласны, и оно будет обжаловано.

По одному уголовному делу с политтехнологом была арестована и Мария Килина, работавшая исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске. В отношении обвиняемой ходатайство следствия по мере пресечения также было частично удовлетворено.

Иван Сергеев