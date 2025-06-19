Городу химиков пообещали легитимных депутатов

После задержания и ареста за коммерческий подкуп политтехнолога Михаила Халуги, отвечавшего за избирательную кампанию в Дзержинске, политическим процессам в городе химиков будет уделено особое внимание. Следить за подготовкой к выборам будет заместитель губернатора Андрей Гнеушев, который пообещал оказать необходимую поддержку мэру Дзержинска Михаилу Клинкову. Часть бывших депутатов уже заявили о нелегитимности текущего созыва дзержинской гордумы, в выборах которого в 2020 году также участвовал арестованный политтехнолог. Спикер думы Виктория Николаева рассказала, что ей ничего неизвестно о фактах «продажи мандата» и выборы в городе пройдут легитимно. Эксперты согласны, что сюрпризов не будет, считая, что дзержинские элиты всегда между собой договорятся.

Власти «впрягутся», чтобы обеспечить легитимность выборам в Дзержинске фото Романа Яровицына

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Приволжье» в областной фракции «Единой России», курировать выборы в городскую думу Дзержинска, которые состоятся осенью, будет заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев. Сам господин Гнеушев сообщил, что подготовку к проведению выборов в Дзержинске контролирует в первую очередь территориальная избирательная комиссия. «Поддержку и контроль в рамках своих полномочий осуществляет глава города, также обеспечена необходимая поддержка со стороны правительства области. Безусловно, подготовка идет, общая задача — обеспечить легитимность процесса»,— пояснил он.

В мэрии Дзержинска подтвердили, что «впрягутся в выборы по полной»:

«Город очень зависим от качества управления всех ветвей власти. Слава Богу, в Дзержинске есть хорошая устойчивая стабильность».

Особое внимание к выборной кампании в гордуму Дзержинска возникло после ареста политтехнолога Михаила Халуги, которого сотрудники ФСБ задержали 5 июня. Вместе с ним была арестована и секретарь дзержинского исполкома «Единой России» Мария Килина. Обоих, по предварительной информации, обвинили в групповом коммерческом подкупе в особо крупном размере. Следствие решило не раскрывать фабулу обвинения участникам политических процессов. Собеседники в Дзержинске утверждают, что политтехнолог и его команда, якобы, собирали с «согласованных кандидатов» деньги на проведение избирательной кампании и за гарантированное попадание в депутатский корпус. Якобы плата по избирательным округам составляла от 3,5 до 4 млн руб., и многие потенциальные кандидаты уже внесли авансы. Однако один из действующих депутатов-единороссов гордумы сдал политтехнолога, а остальные кандидаты не понимают, что будет дальше: большие суммы внесены, но отвечавший за подготовку к выборам Михаил Халуга арестован.

Источники в партии подтвердили, что по делу о коммерческом подкупе силовики намерены в Дзержинске допросить отдельных кандидатов в депутаты, которых вызов к следователю сильно нервирует.

Уголовное расследование дало повод активистам Дзержинска заявить о том, что и нынешний депутатский созыв, в избирательной кампании которого участвовал Михаил Халуга, может оказаться нелегитимным в случае обвинительного приговора политтехнологу.

Бывший депутат Олег Чесноков заявил, что Михаил Халуга «сидел в стенах городской думы все пять лет и фактически руководил политическими процессами, а руководство гордумы нелепо замалчивает случившиеся события». «Это не просто деградация. В Дзержинске, на мой взгляд, представительный орган власти закончился»,— заявил экс-депутат в интервью городскому изданию «Репортер».

По мнению Олега Чеснокова, руководство гордумы должно объяснить жителям Дзержинска, что за взаимоотношения были у депутатов с арестованным политтехнологом, занимавшим один из кабинетов в здании думы, в котором работал некий фонд, принимавший деньги.

Председатель гордумы Виктория Николаева парировала, что Олег Чесноков, видимо, планирует избираться в депутаты, а перед выборами многие будут спекулировать на теме ареста политтехнолога, который никакого отношения к гордуме не имеет.

«Лично с меня никто никаких денег не собирал ни в 2020 году, ни сейчас. С Халугой я особенно не контактировала и не видела каких-либо ситуаций с покупкой депутатского мандата. Какой-то особой нервозности у депутатов нет, есть определенное беспокойство. Но выборы в сентябре точно состоятся, даже не сомневайтесь. Они будут абсолютно легитимными. Никто не допустит такой ситуации, в которой наш город останется без думы. Весь депутатский корпус очень ответственно к этому относится», — ответила спикер гордумы.

Предположительно в июле в Дзержинске пройдет партийная конференция «Единой России» по выдвижению кандидатов, прошедших праймериз.

По мнению политобозревателя Валентины Бузмаковой, на всех нижегородских выборах были проходившие мимо официальных избирательных фондов бюджеты, поэтому история довольно банальная.

«Видимо, после переезда экс-мэра Ивана Носкова на работу в Самару его политтехнолог потерял определенное покровительство, решил побольше подзаработать и попался. Он был чужой для Дзержинска, а чужаков там не любят. Сами дзержинские, избавившись от чужака, всегда друг с другом договорятся. Поэтому выборы там пройдут спокойно»,— полагает эксперт.

Роман Кряжев