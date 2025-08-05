Ремонт на всех объектах ЖКХ в Свердловской области должны завершить к 1 октября

Более 70% объектов жилищно-коммунального хозяйства Среднего Урала готовы к зиме, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер. По его словам, работы на оставшихся 30% объектов планируется завершить к 1 октября.

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На сегодняшний день отремонтированы 973 из 1370 котельных и обновлено более 11 тыс. км тепловых сетей. Также восстановлено около 9 тыс. км водопроводных и около 5 тыс. км канализационных сетей. Почти 80% жилых домов также готовы к зимнему периоду.

Основные работы проводятся в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году планируется обновить около 600 км инженерных сетей, что улучшит качество услуг для более чем 480 тыс. жителей области.

В 18 муниципалитетах продолжается капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Первоуральске, Североуральске, Кушве, Верхнем Тагиле, Ирбите и других городах ремонтируют более 67 км сетей.

Алексей Буров