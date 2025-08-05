Парадокс роста

Последние годы Северная столица остается одним из лидеров по вовлеченности населения в предпринимательство, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и фискальные изменения. Число субъектов МСП в городе продолжает увеличиваться, повторяя общероссийскую тенденцию. Для поддержания позитивной динамики власти, банки и отраслевые объединения разрабатывают новые меры стимулирования ключевых секторов малого и среднего бизнеса. Однако не все ими пользуются; кроме того, сокращаются и объемы госзаказа, в которых участвует МСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СЗФО число субъектов МСП составило рекордные 740 тыс.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В СЗФО число субъектов МСП составило рекордные 740 тыс.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Динамика в приоритетных отраслях

Согласно данным Корпорации МСП, на июнь 2025 года в СЗФО число субъектов МСП составило рекордные 740 тыс. Наибольшее число сосредоточено в Санкт-Петербурге — более половины всех предпринимателей округа. При этом за прошедшие три года прирост фиксируется и в Ленинградской области (+22%), Ненецком автономном округе (+21,7%) и Калининградской области (+6,8%). По состоянию на начало июля 2025 года в Петербурге в Едином реестре МСП зарегистрировано 368,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 159,8 тыс. юридических лиц и 208,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Больше всего микропредприятий — 348,2 тыс., число малых предприятий — 18,2 тыс., а средних — 1,7 тыс. Если сравнивать год к году, то число субъектов МСП выросло на 3%.

Ключевыми драйверами роста МСП в СЗФО за последние три года стали сферы образования (+31,8%), культуры, спорта и развлечений (+20,1%), гостиниц и общепита (+14%). В числе отраслей-лидеров присутствует транспортировка и хранение (почти 72 тыс. МСП), предприятия в области научно-технической деятельности (более 70 тыс.), обрабатывающих производств (порядка 55 тыс.) и ИТ (около 36 тыс.).

На площадке «Мой Бизнес Forum — 2025» заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила устойчивый рост петербургского сегмента МСП. По ее словам, показатель регистраций в Северной столице сопоставим с объемами целых федеральных округов, а положительная динамика наблюдается в ключевых отраслях. Так, ИТ-сектор вырос на 6%, сфера гостеприимства — на 4,5%, как и высокотехнологичные и научные направления, а производственные предприятия — на 3%. Как подчеркнула госпожа Илюшникова, успешные кейсы Петербурга активно изучаются на федеральном уровне.

Что касается динамики регистраций в целом по стране, то в разрезе 2024–2025 годов статистические данные указывают на то, что в среднем прирост составил около 4%, до 6,5 млн МСП, а в текущем году уже по итогам первого квартала их численность превысила 6,7 млн, то есть прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП. «Несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, которая держалась последние годы, сегмент МСБ и правда демонстрирует устойчивый рост, что может показаться парадоксальным на фоне дорогого кредитного финансирования. Однако этот объясняется комплексом факторов, включая структурные изменения в экономике, наличие господдержки и адаптацию бизнеса к новым условиям вкупе с ростом внутреннего спроса»,— считает гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Адаптивность или господдержка?

Согласно докладу петербургского уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Калугина, сектор МСП за последний год столкнулся с комплексом взаимосвязанных проблем. Основные трудности связаны с колебаниями курсов валют, ростом арендных платежей, удорожанием кредитных ресурсов, введением обязательной маркировки товаров. А также возросшей налоговой нагрузки: с 1 января 2025 года произошло повышение налога на прибыль с 20% до 25% для компаний на общей системе налогообложения, а также было введение НДС для предприятий на УСН с доходами свыше 60 млн рублей. Эти риски привели к практике искусственного «дробления» бизнеса. Если обратить внимание на динамику развития сектора МСП, то можно проследить противоречивые тенденции: за прошлый год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7%, тогда как число юридических лиц, напротив, сократилось на 1,8%. По прогнозам господина Калугина, эта негативная тенденция может продолжиться и в текущем году.

В совокупности перечисленные вызовы создают сложные условия для работы МСП, что требует разработки дополнительных мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях, указывают собеседники „Ъ". При этом, как отмечается в докладе, только 37,4% предпринимателей смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, тогда как 47,4% бизнесменов заявили о полном отсутствии ощутимой поддержки.

Отметим, что, согласно данным комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга, в общей сложности свыше 30 млрд рублей привлекло бизнес-сообщество Северной столицы благодаря программам гарантийной и микрофинансовой поддержки, которые реализуют НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт?Петербурга» и НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт?Петербурга».

При этом, судя по заявлениям властей, меры господдержки будут усиливаться. Так, одним из ключевых шагов стало подписание 31 июля президентом Владимиром Путиным закона о кредитных каникулах для МСП и самозанятых, который вступит в силу 1 октября. А в мае правительственная комиссия обсуждала направления развития малого бизнеса с акцентом на переход от количественных показателей к качественному росту сектора. Власти намерены концентрировать помощь в приоритетных отраслях, включая технологические и промышленные предприятия. В рамках этой стратегии обсуждались меры по расширению промышленной ипотеки, цифровизации поддержки бизнеса. Развитие «экономики предложения» и поддержка передовых технологий остаются ключевыми направлениями государственной политики в сфере МСП. Однако эксперты отмечают: главное, чтобы все меры поддержки не были лишь заявлениями на бумаге, до которых не дотянется рука предпринимателя.

Так, например, повышение обязательной доли госзакупок у МСП с 20% до 25% (мера, введенная в 2022 году.— „Ъ") не привело к устойчивому росту. Об этом свидетельствует статистика. Как сообщила пресс-служба АО «Корпорация МСП», по итогам первого полугодия 2025 года общий объем сделок с малым бизнесом и ИП в Северной столице сократился на 41,8 млрд рублей — с 387 млрд рублей в 2024 году до 345,2 млрд рублей в отчетном периоде. Несмотря на падение показателей, Санкт-Петербург сохранил второе место среди российских регионов по объему госзакупок у предприятий МСП, уступив только Москве. Таким образом, несмотря на формальное расширение возможностей для малого бизнеса, динамика госзаказов остается неравномерной, что свидетельствует о системных проблемах в механизмах реализации этой меры поддержки.

Человеческий фактор

Еще одной болевой точкой развития МСБ эксперты называют дефицит кадров. Проблема усугубляется общеэкономической ситуацией с исторически низкой безработицей и высокой конкуренцией за трудовые ресурсы. Среднесписочная численность работников субъектов малого МСП Санкт-Петербурга (включенных в Единый реестр МСП) на 10 июля 2025 года составила 1048,8 тыс. человек (для сравнения, 10 июля 2024 года этот показатель составлял 1037,3 тыс. человек), из которых 955,4 тыс.— работники юридических лиц, 93,4 тыс.— работники индивидуальных предпринимателей.

«Между тем, несмотря проблемы, сектор МСБ пока продолжает демонстрировать устойчивость, что подогревается наличием высокого внутреннего спроса, поддерживаемого в том числе относительным ростом доходов населения и бюджетными расходами. Также поддерживать сектор будет переориентация банков на кредитование МСБ в условиях ограниченных возможностей работы с крупным бизнесом. Еще одним важным элементом поддержки выступает дальнейшее развитие цифровых технологий и упрощение административных процедур, что снижает барьеры входа в предпринимательство»,— подытожил Геннадий Фофанов.

Алла Михеенко