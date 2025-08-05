«Очень плох»: Волочкова приехала в Петербург на юбилей к отцу

Экс-прима Большого и Мариинского театров Анастасия Волочкова приехала в Петербург на юбилей к отцу, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«К сожалению, он очень плох. Вчера исполнилось 70 лет, мы решили не двигаться»,— сказала госпожа Волочкова.

Известно, что квартира родителей балерины находится на набережной Крюкова канала. С этим связано забавное воспоминание дивы.

Однажды экскурсовод, катающий туристов по каналу, указала на дом родителей Волочковой, не догадываясь, что среди пассажиров находилась мать Анастасии, бывший экскурсовод.

Во время визита в город на Неве Волочкова также поделилась семейными фотографиями и картинами, которые в том числе были написаны ее дочерью Ариной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что госпожа Волочкова продала «нехорошую» квартиру на Итальянской улице, которую ей подарил сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Андрей Маркелов