«Очень плох»: Волочкова приехала в Петербург на юбилей к отцу
Экс-прима Большого и Мариинского театров Анастасия Волочкова приехала в Петербург на юбилей к отцу, сообщает «Фонтанка».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«К сожалению, он очень плох. Вчера исполнилось 70 лет, мы решили не двигаться»,— сказала госпожа Волочкова.
Известно, что квартира родителей балерины находится на набережной Крюкова канала. С этим связано забавное воспоминание дивы.
Однажды экскурсовод, катающий туристов по каналу, указала на дом родителей Волочковой, не догадываясь, что среди пассажиров находилась мать Анастасии, бывший экскурсовод.
Во время визита в город на Неве Волочкова также поделилась семейными фотографиями и картинами, которые в том числе были написаны ее дочерью Ариной.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что госпожа Волочкова продала «нехорошую» квартиру на Итальянской улице, которую ей подарил сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.