Анастасия Волочкова продала «нехорошую» квартиру на Итальянской улице

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова продала квартиру в Санкт-Петербурге. Балерина решила избавиться от жилья на Итальянской улице из-за неприятных ассоциаций, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Артистка подтвердила продажу имущества в Петербурге, которое ей в качестве подарка преподнес бизнесмен Сулейман Керимов. Госпожа Волочкова воспринимала жилье как «пассивный актив», поскольку оно требовало расходов на содержание. Главной причиной совершения сделки купли-продажи стали негативные ассоциации на протяжении нескольких лет. Среди таких инцидентов было затопление из-за управляющей компании.

При этом балерина опровергла распространившуюся информацию о сумме сделки в 165 млн рублей. Однако точную стоимость квартиры она не назвала.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Волочкова выставила на продажу шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. метров.

Татьяна Титаева