NYT: Мерц провел «жесткие» переговоры с Нетаньяху по перемирию в секторе Газа

Канцлер Германии Фридрих Мерц несколько раз созванивался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить с ним прекращение огня в секторе Газа. Об этом пишет The New York Times. Издание называет прошедшие переговоры «жесткими» и указывает, что в Германии, прежде считавшейся ярой сторонницей Израиля, происходит смена настроений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

По данным источника газеты, господин Мерц настаивает на расширении сухопутного гуманитарного коридора в сектор Газа для того, чтобы поставлять больше гуманитарной помощи мирным жителям. Также канцлер ФРГ под давлением своих партнеров по социал-демократической коалиции может обратиться в Евросоюз с просьбой частично приостановить соглашение об ассоциации между Израилем и ЕС.

В конце июля канцлер Мерц допустил, что на фоне «катастрофической гуманитарной ситуации» в секторе Газа его правительство может поддержать некоторые рестриктивные меры в отношении еврейского государства на уровне Евросоюза.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «За Газу ответят».