На курортах ММК прошел грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль «ММК Wild Fest»

Курорты «Банное» и «Абзаково» в пятый раз приняли всероссийский трейл-фестиваль «ММК Wild Fest», организованный при поддержке ПАО «ММК».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

Это проект крупнейшей компании по развитию и популяризации трейл-забегов Wild Family и ООО «ММК-Курорт». «ММК Wild Fest» является одним из основных событий сезона, поскольку именно в локациях здравниц ММК сложились максимально благоприятные условия для проведения такого масштабного мероприятия: прекрасная природа Башкирии, чистейшая гладь озера Банного, развитая санаторно-курортная инфраструктура ООО «ММК-Курорт». Здесь имеется возможность проводить и соревнования по плаванию, и заезды на велосипедах, и трейлраннинг. И все это сочетается с обширной культурной программой.

– Это уже пятый фестиваль, который мы принимаем, – отметил директор ООО «ММК-Курорт» Егор Кожаев. – С самого начала мы были уверены, что забеги Wild Family привлекут любителей активного образа жизни. Так и произошло. Если в первый год обычный трейловый забег собрал около 700 участников, то сейчас «ММК Wild Fest» – это уже полноценный большой фестиваль спорта, семейного отдыха и музыки.

В течение трёх дней участники фестиваля соревновались в семи видах активностей для всей семьи: забеги по пересеченной местности на различные дистанции, вплоть до максимальной - 100 километров между Абзаково и Банным, велозаезды, заплывы в открытой воде и на сапах. Вечерами была организована грандиозная концертная программа с топовыми музыкантами страны - гостей радовали своим творчеством группа кавер-панк «Приключения Электроников» и хедлайнер мероприятия Айова.

Фестиваль получился самым масштабным за все время проведения – только любителей активного отдыха, принявших участие в стартах, организаторы насчитали более 3 тысяч человек - 20-процентный прирост по сравнению с прошлым годом. А вместе с группами поддержки из членов семей участниками «ММК Wild Fest-2025» стали более 6 тысяч человек, представлявших не только регионы Урала и Башкирии, но и Москву, Санкт-Петербург, а также другие регионы России.

ПАО «ММК»