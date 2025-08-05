Трамп рассказал о планах встретиться с Си Цзиньпином до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года, если страны заключат торговую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся – встреча будет до конца года. Если не договоримся — смысла во встрече нет»,— сказал Дональд Трамп телеканалу CNBC News. Президент отметил, что страны «очень близки к сделке», а его отношения с руководителем КНР «очень успешные».

Сейчас пошлины на китайские товары в США составляют 30%, ответные со стороны Китая — 10%. Страны ведут переговоры об условиях их сохранения на таком уровне. Торговая война Вашингтона и Пекина весной продемонстрировала зависимость Соединенных Штатов от китайских поставок. Это делает КНР одной из немногих стран, которые могут рассчитывать на выгодную сделку со Штатами.

Подробнее о тарифной политике Дональда Трампа — в материале «Ни кнут, ни пряник».