Всероссийский трейл-фестиваль под Магнитогорском посетили 4 тыс. человек

В мероприятиях пятого всероссийского трейл-фестиваля MMK Wild Fest, который проходил с 1 по 3 августа на курортах «Банное» и «Абзаково», приняли участие 4 тыс. гостей и участников со всей России, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

В течение трех дней участники фестиваля соревновались в семи видах активностей для всей семьи: забеги по пересеченной местности на различные дистанции, вплоть до максимальной — 100 км между курортами, велозаезды, заплывы в открытой воде и на сапах.

«С самого начала мы были уверены, что забеги Wild Family привлекут любителей активного образа жизни. Так и произошло. Если в первый год обычный трейловый забег собрал около 700 участников, то сейчас MMK Wild Fest — это уже полноценный большой фестиваль спорта, семейного отдыха и музыки», — отметил директор ООО «Санаторий Юбилейный» Егор Кожаев.

Вечерами на фестивале проходили концерты — на сцене выступали кавер-панк группа «Приключения Электроников» и хедлайнер мероприятия IOWA.

Виталина Ярховска