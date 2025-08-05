НАТО начнет координировать поставки оружия на Украину

НАТО приступает к координации регулярных и масштабных поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serhii Korovainyi / Reuters Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В НАТО уточнили, что поставки будут оперативно готовиться и направляться на регулярной основе в соответствии с приоритетными потребностями Украины на поле боя.

Координация поставок НАТО связана с тем, что Нидерланды заявили о выделении €500 млн на военную помощь, включающую системы противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и другую военную технику. Большая часть этого финансирования пойдет на закупки в США. В августе запланированы две поставки вооружения.

По данным Кильского института, с которыми ознакомилось AP, с февраля 2022-го по июнь 2025 года европейские страны предоставили Украине военную помощь на сумму около €72 млрд (примерно $83 млрд). Поддержка США, в свою очередь, достигла $65 млрд.

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Виртуальный Рамштайн».