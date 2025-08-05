В «Лужниках» состоялось открытие FONBASE

3 августа на территории московского спорткомплекса «Лужники» состоялось открытие FONBASE — городского поп-ап (то есть без фиксированного места проведения) пространства, созданного букмекерской компанией FONBET. Мероприятие посетили более 1600 человек.

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Днем чемпион Европы-2007 и призер Олимпиады-2012 по баскетболу Антон Понкрашов провел для гостей тренировку. Команда DAWGS, выступающая в баскетбольной медиалиге, устроила для посетителей различные челленджи и конкурсы бросков. Открытие FONBASE завершилось выступлением рэп-исполнителей YASMI и OBLADAET.

Поп-ап пространство, направленное на развитие спортивной среды, будет работать до 31 августа.

Арнольд Кабанов