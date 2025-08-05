Times Now: США изменили отношение к закупке Индией российской нефти

США оказались в торговом конфликте с Индией из-за закупок российской нефти, после чего Вашингтон пригрозил Нью-Дели значительными пошлинами. Однако еще в прошлом году Вашингтон не возражал против таких поставок, пишет индийский Times Now.

Канал напомнил о заявлении бывшего посла США в Индии Эрика Гарсетти. «Они покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене,— отмечал господин Гарсетти в мае 2024 года. — Это не было нарушением или чем-то подобным. На самом деле это было целью политики, поскольку мы не хотели роста цен на нефть, и они это выполнили».

При этом в июле 2025-го президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины в размере до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, которые закупают российские энергоресурсы. Речь также шла о возможном повышении импортных пошлин в отношении индийских товаров до 25%.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Давление накачивается нефтью».