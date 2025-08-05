Подростка из Северского района подозревают в избиении двух мужчин битой

Прокуратура Северского района взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении на двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

По данным следствия, вечером 2 августа в станице Новодмитриевской 16-летний подросток поссорился с двумя 33-летними мужчинами. Позднее он рассказал о произошедшем отцу своей знакомой, после чего они вместе вернулись на место конфликта. В ходе повторной ссоры подозреваемые якобы нанесли оппонентам телесные повреждения, используя биту. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следственный отдел СКР по Северскому району возбудил уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц в отношении двух и более потерпевших).

Анна Гречко