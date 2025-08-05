В Троицке произошел пожар на крыше торгового комплекса

На крыше торгового комплекса в Троицке произошел пожар. Специалисты МЧС ликвидировали огонь на площади 500 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Возгорание началось днем 5 августа на кровле одноэтажного торгового комплекса по улице Гагарина, 32. Люди эвакуировались из здания самостоятельно, пострадавших нет. Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники МЧС РФ. В настоящий моменты специалисты устанавливают причину возгорания.