Должность главы Олимпийского комитета России будет переименована

Должность руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) переименуют: главу организации будут называть председателем, а не президентом. Об этом в интервью «Ъ» рассказал Михаил Дегтярев, занимающий эту должность и пост министра спорта РФ. Соответствующее предложение он планирует вынести на рассмотрение Олимпийского собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Дегтярев признался, что ему «иногда неловко за название своей должности». «Президент у нас один — президент России Владимир Владимирович Путин»,— добавил он. Господин Дегтярев уточнил, что в международном общении термин le president будет сохранен, согласно существующей в мировом спорте традиции.

Подробнее — в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Арнольд Кабанов