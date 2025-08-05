«Хорошо подмечено»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каковы планы корпорации в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reyters / Reuters Фото: Mike Segar / Reyters / Reuters

Apple тестирует управление умным домом через приложение «Карты». Подобную функциональность в бета-версии iOS 26 обнаружил один из разработчиков Стив Мозер. Система анализирует ежедневные маршруты пользователя, посещенные им места и учится предсказывать появление владельца дома. Это позволит, например, вовремя настраивать микроклимат. Но дело не только в комфорте, но и в экономии электричества и других ресурсов, а как следствие — денег. Присутствие опции в бета-версии не гарантирует ее наличие на момент релиза iOS 26. Но если ее оставят, то она точно будет работать эффективнее в паре с «яблочными» метками AirTag. Они применяются давно успешно и довольно широко. А недавно появился еще один любопытный вариант, который, уверен, оценят многие родители. Компания Skechers представила линейку детской обуви со встроенным отсеком для AirTag под стелькой в районе пятки. Практичное для мамы с папой и одновременно незаметное для ребенка решение.

Один из самых популярных сценариев для трекеров на заре категории — это отслеживание багажа. Множество производителей «заходили в эту воду», были и российские вендоры. В первое время разработки базировалось только на технологии Bluetooth. Это было доступно, но работало со сбоями и в малых радиусах. Так что багаж, например, можно было уже обнаружить на ленте выдачи в аэропорте, а в мобильном приложении связь с меткой все еще не срабатывала. Время оздоровило рынок. В живых чаще остаются решения, которые работают с популярными платформами Samsung, Google, Xiaomi и, конечно, Apple. Десятки крупнейших американских и европейских авиаперевозчиков официально внедрили поддержку AirTag в свои сервисы по отслеживанию багажа. Пару дней назад список пополнила флагманская авиакомпания Саудовской Аравии — Saudia. Что важно, кроме самостоятельного наблюдения, пользователь в случае утери багажа может поделиться его геолокацией через ссылку с сотрудниками перевозчика.

Перед ежегодной презентацией нового iPhone появились слухи и о выходе второго поколения меток AirTag. Им пророчат увеличение радиуса обнаружения в три-четыре раза, новый чип Ultra Wideband, защиту от несанкционированного использования и более точные уведомления о попытках слежки. Также предполагается интеграция с устройствами дополненной реальности Apple.

Александр Леви