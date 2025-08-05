В Челябинске одобрили измененный проект офиса компании «Красное & Белое»

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Челябинска рекомендовала администрации города разрешить ООО «Мистраль» использовать участок в Колхозном поселке для строительства офисного центра компании «Красное & Белое». За последние два года проект здания существенно изменился: количество этажей сократилось с семи до двух, а площадь — с 3 тыс. кв. м до 468,8 кв. м. Такое решение было принято по результатам проведения общественных обсуждений и опубликовано на официальном сайте мэрии.

Офисное здание планируется построить на улице Коммунальная в Калининском районе Челябинска. К объекту будет примыкать открытая парковка на девять машиномест.

Учитывая, что застройка этой территории вызывает «широкий общественный резонанс у жителей Колхозного поселка, градостроительная комиссия рекомендовала застройщику организовать встречу с представителями инициативной группы граждан с участием представителей администрации и городской думы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о планах ООО «Мистраль» построить в частном секторе на северо-западе Челябинска семиэтажный офисный центр компании «Красное & Белое» (основана в Челябинской области Сергеем Студенниковым) стало известно весной 2023 года. Проект предусматривал открытую парковку на 156 мест. Тогда жители Колхозного поселка выступили против строительства и жаловались главе СКР Александру Бастрыкину, который в свою очередь потребовал возбудить уголовное дело. Горожане указали, что общественные слушания по проекту проходили без учета мнения горожан, а часть земель без их ведома перевели из статуса жилой в общественно-деловую зону.