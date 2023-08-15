СК вновь возбудит дело из-за возведения офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту планируемого возведения офисного центра компании «Мистраль» в поселке Колхозный Челябинска. О ходе и результатах его расследования ему доложит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, сообщают в информационном центре СКР.

В мае этого года жители Челябинска попросили главу СК проверить действия чиновников в связи с планируемым в частном секторе строительством офисного центра ООО «Мистраль», которым владеет основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Горожане отметили, что общественные слушания по проекту проходили без учета их мнения, а часть земель без согласия граждан ранее перевели из статуса жилой в общественно-деловую зону. Жители поселка сообщили, что сотрудники компании «Мистраль» с целью застройки вынуждают их продавать свои дома по ценам ниже рыночных.

По факту обращения региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело, однако постановление об этом отменила исполняющая обязанности прокурора Калининского района Челябинска.

«Обжалование следственными органами СК России указанного решения заместителю прокурора Челябинской области В. Г. Тиунову результатов не принесло»,— отмечают в информационном центре СКР.

ООО «Мистраль» планирует построить офисный центр высотой семь этажей с наземной парковкой на 156 мест в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте