Сбившего подростка водителя отправили в СИЗО в Удмуртии

41-летнего водителя, сбившего 12-летнюю девочку на дороге Бемыж—Крымская Слудка, отправили в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК). Фигурант отправлен в СИЗО на два месяца, до 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, авария произошла 2 августа около 21:30 на автодороге Бемыж—Крымская Слудка. Вблизи деревни Удмуртский Сарамак пьяный водитель наехал на на несовершеннолетнюю, 2012 года рождения, которая шла по обочине. Девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.