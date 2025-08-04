В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кизнерском районе

В Кизнерском районе возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по факту ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает что, 2 августа около 21:30 на автодороге Бемыж—Крымская Слудка пьяный водитель наехал на девочку, которая шла по обочине.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей, осмотр места происшествия и назначены судебные экспертизы. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для фигуранта дела.