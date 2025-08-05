Новосибирские и кемеровские волейболисты примут участие в Кубке Победы

Два сибирских клуба примут участие в волейбольном Кубке Победы среди мужских команд. Его предварительный раунд стартует 15 сентября.

По данным Всероссийской федерации волейбола, кемеровский «Кузбасс» сыграет в группе А. Его соперниками будут «Зенит-Казань», «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) и «Динамо» (Москва). Первый круг команды проведут в Москве 15-17 сентября, второй — в Казани 25-27 сентября.

Новосибирский «Локомотив» выступит в группе Б вместе с «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Белогорьем» (Белгород) и «Динамо-Урал» (Уфа). Первый круг пройдет 15-17 сентября в Туле, а во втором «Локомотив» примет соперников в Новосибирске.

Согласно регламенту турнира, по две лучших команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Его победитель определится 12 октября.

Валерий Лавский