«Аэрофлот» в сентябре запустит прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 5 сентября запускает прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам). Полеты будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. С 6 октября рейсы также будут вылетать по понедельникам. С 29 октября к ним добавится четвертый рейс, в среду. Сейчас «Аэрофлот» летает на вьетнамский курорт из трех российских городов — Москвы, Новосибирска и Владивостока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам апреля объем перевозок на внутренних линиях (ВВЛ) «Аэрофлота» снизился на 3,3% год к году, до 1,5 млн человек. Трафик на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 15,2%, до 777 тыс. человек. За четыре месяца авиакомпания снизила перевозки на ВВЛ на 4% и нарастила на 8,4% на МВЛ. Источник «Ъ» в «Аэрофлоте» говорил, что международный пассажиропоток растет после запуска в прошлом году большого количества региональных маршрутов во Вьетнам и на Бали.

Подробности — в материале «Ъ» «Заграница пассажирует».