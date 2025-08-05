«Манчестер Юнайтед» готов приобрести Винисиуса за рекордную для АПЛ сумму

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов заплатить мадридскому «Реалу» €200 млн за бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает портал Fichajes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет воспользоваться разногласиями между «Реалом» и Винисиусом по поводу зарплаты. Контракт игрока с клубом истекает в 2027 году. Сообщается, что «Реал» временно приостановил переговоры о продлении соглашения, поскольку бразилец требует зарплату, как у французского форварда Килиана Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед» может обновить рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по затратам на трансферы. Сейчас лидером по этому показателю является «Ливерпуль», который летом 2025-го приобрел у немецкого «Байера» полузащитника Флориана Вирца за €125 млн. Также этот трансфер может стать вторым в истории футбола, уступив лишь переходу бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за €222 млн.

Винисиусу 24 года. Он представляет мадридский «Реал» с 2018 года. За клуб бразилец провел 322 матча в различных турнирах, в которых отметился 106 голами и 83 результативными передачами. В составе «Реала» Винисиус дважды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды — чемпионом Испании.

Таисия Орлова